В Омске задержан рецидивист, похитивший 100 000 рублей у дальнобойщика

Во время ремонта он познакомился с местным жителем и провел с ним несколько дней, даже переночевав у него. По словам потерпевшего, после того как родственники сообщили ему о рождении внука, он пригласил нового знакомого отметить радостное событие. После совместного распития спиртных напитков в кабине грузовика дальнобойщик уснул и проснулся без 100 000 рублей, которые хранил в заднем кармане брюк.