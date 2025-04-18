В Омске задержан рецидивист, похитивший 100 000 рублей у дальнобойщика

В отдел полиции № 4 обратился 58-летний житель Северной Осетии, водитель-дальнобойщик, сообщивший о пропаже 100 000 рублей. Мужчина, доставивший груз в Омск на автомобиле МАН, остановился в городе на ремонт.
Во время ремонта он познакомился с местным жителем и провел с ним несколько дней, даже переночевав у него. По словам потерпевшего, после того как родственники сообщили ему о рождении внука, он пригласил нового знакомого отметить радостное событие. После совместного распития спиртных напитков в кабине грузовика дальнобойщик уснул и проснулся без 100 000 рублей, которые хранил в заднем кармане брюк.
Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого — 43-летнего жителя Ленинского округа Омска. Задержанный имеет обширную судимость за угон, кражи, разбои и хранение наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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