Бастрыкин потребовал доложить о случае с избиением подростка в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании обстоятельств избиения школьника на улице Гафури в Уфе.
Накануне 17 апреля полуголый мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, напал на подростка и пожилую женщину и причинил телесные повреждения. Несовершеннолетнего увезли в больницу.
В региональном Следкоме возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Александр Бастрыкин заглушает доклад руководителя СУ по РБ Владимира Архангельского о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.