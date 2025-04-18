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Бастрыкин потребовал доложить о случае с избиением подростка в Уфе

На него напал неадекватный мужчина.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании обстоятельств избиения школьника на улице Гафури в Уфе.

Накануне 17 апреля полуголый мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, напал на подростка и пожилую женщину и причинил телесные повреждения. Несовершеннолетнего увезли в больницу.

В региональном Следкоме возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Александр Бастрыкин заглушает доклад руководителя СУ по РБ Владимира Архангельского о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.