Слюсарь: В небе над Таганрогом и Тарасовским районом сбили беспилотники

Системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотников в Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены над Таганрогом и Тарасовским районом.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, по предварительным данным, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информацию будем уточнять», — написал он.
Прежде глава региона сообщал, что беспилотник самолетного типа запутался в бельевых веревках и застрял во дворе многоквартирного жилого дома в населенном пункте Аксай Ростовской области. Из-за угрозы возможной детонации была проведена эвакуация жильцов 48 квартир.