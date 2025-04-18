К убийству экс-мэра Самары может быть причастна его любовница

В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» прозвучала новая версия резонансного убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. По озвученным предположениям, к преступлению может быть причастна скандально известная общественная деятельница Светлана Лада-Русь (Пеунова)*.
Месть бывшей возлюбленной?
С такой версией в студию обратились знакомые семьи Тарховых. По их мнению, главная подозреваемая — Екатерина Бельская (Тархова), находясь в Грузии, могла оказаться под влиянием Светланы Лады-Русь. Как предполагается, ранее у Пеуновой могли быть романтические отношения с Виктором Тарховым. Напомним, Светлана Пеунова находится в международном розыске.
По озвученной версии, Лада-Русь могла решиться на преступление из личных мотивов. Екатерину, как считают авторы версии, она якобы использовала как «пешку» — молодую, эмоционально нестабильную девушку, которой можно было манипулировать.
Также в студии была озвучена версия о возможной причастности сына Светланы — Ильи Пеунова. По словам очевидцев, именно он мог сопровождать Екатерину. Бельская ранее заявляла, что действовала не одна, и в зале суда подтвердила наличие сообщника:
«Мне очень тяжело, что из-за этой ситуации, из-за этой компании я лишилась самого дорогого — своего сына», — сказала она.
В настоящий момент Илья Пеунов задержан и находится под следствием. Его подозревают в организации нарколаборатории.
Реакция стороны Пеуновой.
В редакцию программы обратился адвокат Светланы Лады-Русь. Он опроверг наличие романа между его подзащитной и Виктором Тарховым, а также возможность встречи Светланы с Екатериной Бельской в Грузии. «Никакого отношения к смерти Тарховых Светлана Лада-Русь не имеет», — заявил он.
Писатель Олег Иванец в ходе эфира озвучил другую возможную версию. По его словам, к убийству могут быть причастны некий гражданин по имени Деметрес и его тётя, которые также находятся в Грузии. Он отметил, что следствие продолжает собирать доказательства и проводить экспертизы. При этом Иванец выразил сомнение в причастности Лады-Русь, хотя и не исключил её психологического влияния на Екатерину.
«Она просто исчезла».
В студии также выступил бывший супруг Екатерины Владислав Пасик. Он рассказал об обстоятельствах их короткого брака:
«Мы прожили вместе год и два месяца. С её семьёй я был знаком поверхностно. Решили развестись из-за её эмоциональных срывов. Возможно, это связано с напряжёнными отношениями с родственниками. Однажды она уехала и не выходила на связь около месяца. Я остался один с трёхмесячным ребёнком. Позже она вернулась и забрала сына. Это было очень больно», — поделился мужчина.
Он также сообщил, что получил результаты ДНК-теста, подтвердившие его отцовство, и намерен добиваться опеки над ребёнком.
«Я хочу воспитывать его. Он мне нужен. Это мой сын», — заявил Пасик.
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*Светлана Пеунова признана иноагентом.