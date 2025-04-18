К убийству экс-мэра Самары может быть причастна его любовница

«Мы прожили вместе год и два месяца. С её семьёй я был знаком поверхностно. Решили развестись из-за её эмоциональных срывов. Возможно, это связано с напряжёнными отношениями с родственниками. Однажды она уехала и не выходила на связь около месяца. Я остался один с трёхмесячным ребёнком. Позже она вернулась и забрала сына. Это было очень больно», — поделился мужчина.