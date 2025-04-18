В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два бойца самообороны

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. «Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага. Мы никогда не забудем имена всех героев, которые отдали жизни за нашу Родину», — сообщил губернатор.