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В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два бойца самообороны

БЕЛГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Два добровольца самообороны Волоконовского района погибли в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 2 часа ночи Сергей Иванович Бикетов, глава Волоконовского района, доложил, что на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. «Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага. Мы никогда не забудем имена всех героев, которые отдали жизни за нашу Родину», — сообщил губернатор.