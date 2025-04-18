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В Воронежской области в результате атаки БПЛА получили повреждения 3 дома

По данным губернатора Гусева, над регионом сбиты не менее 17 украинских дронов.
Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области обломки сбитых украинских беспилотников повредили три дома и две машины, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«Повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома. К настоящему моменту повреждение газопровода устранено», — написал он.

Губернатор сообщил об уничтожении не менее 17 украинских дронов, выявленных над двумя районами Воронежской области. Согласно предварительной информации, при этом никто не пострадал.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал об уничтожении нескольких беспилотников ВСУ в Таганроге и Тарасовском районе.