Минобороны раскрыло подробности ночной атаки ВСУ по пяти регионам

В воздушном пространстве Воронежской области были сбиты 27 беспилотных летательных аппаратов, еще 12 дронов уничтожены над территорией Белгородской области. Над акваторией Азовского моря ликвидировано 12 беспилотников, три аппарата противника были нейтрализованы над Крымом. Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату было уничтожено в небе над Ростовской областью и Краснодарским краем.