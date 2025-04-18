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Силы ПВО уничтожили за ночь 56 украинских БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над Кубанью, Крымом, Белгородской, Воронежской и Ростовской областями, а также над Азовским морем.
Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 56 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 27 беспилотников ВСУ над Воронежской областью, 12 — над Белгородской, три — над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и Ростовской областью.

Кроме того, 12 БПЛА уничтожены над Азовским морем.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждении трех домов и двух автомобилей в результате падения обломков сбитых в регионе украинских дронов.