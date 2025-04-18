Два бойца самообороны погибли в Белгородской области при атаке БПЛА

«Сегодня в два часа ночи Сергей Иванович Бикетов, глава Волоконовского района, доложил, что на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района. Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, заявив, что люди никогда не забудут имена героев, отдавших жизни за Родину.