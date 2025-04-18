Два бойца самообороны погибли в Белгородской области при атаке БПЛА

Из-за атаки ВСУ погибло два бойца самообороны, заявил Гладков.
Два бойца самообороны погибли в Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О произошедшем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня в два часа ночи Сергей Иванович Бикетов, глава Волоконовского района, доложил, что на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района. Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, заявив, что люди никогда не забудут имена героев, отдавших жизни за Родину.
Также глава региона сообщил, что в преддверии 9 Мая принято решение о выплатах всем участникам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан. Общая сумма составит почти 400 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 18 апреля атаковали российские регионы в помощью 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Вражеские беспилотники были сбиты над территориями Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, акваторией Азовского моря, Крымом и Краснодарским краем.