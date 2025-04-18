Суд в Самаре рассмотрит дело о взятках экс-главе облМЧС О. Бойко на 25 млн рублей

В Ленинском районном суде Самары, об этом сообщает портал «Волга Ньюс».
Перед судом в областной столице предстанет Ян Гущин, руководитель ГК «Витязь». Рассмотрение его дела сначала прошло 2 апреля в особом порядке в режиме видеоконференции. Суд продлил ему меру пресечения до этапирования в Самару.
В Москве сейчас также сам Олег Бойко и его предполагаемые сообщники — шесть человек из числа руководителей региональных подразделений МЧС. Их туда отправили по этапу в октябре прошлого года.
Дело касается договора между региональным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям и Союзом противопожарных региональных обществ ГК «Витязь» на обслуживание комплекса «Стрелец-Мониторинг».
Еще по делу проходит руководитель ГК «Саммит» из Автограда Фроловская, тоже задержанная по подозрению во взятке.