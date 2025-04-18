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Суд в Самаре рассмотрит дело о взятках экс-главе облМЧС О. Бойко на 25 млн рублей

Суд по делу экс-главы областного МЧС Олегом Бойко, обвиняемого в получении взятки в 25 миллионов рублей за покровительство, возобновится 22 апреля.

В Ленинском районном суде Самары, об этом сообщает портал «Волга Ньюс».

Перед судом в областной столице предстанет Ян Гущин, руководитель ГК «Витязь». Рассмотрение его дела сначала прошло 2 апреля в особом порядке в режиме видеоконференции. Суд продлил ему меру пресечения до этапирования в Самару.

В Москве сейчас также сам Олег Бойко и его предполагаемые сообщники — шесть человек из числа руководителей региональных подразделений МЧС. Их туда отправили по этапу в октябре прошлого года.

Дело касается договора между региональным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям и Союзом противопожарных региональных обществ ГК «Витязь» на обслуживание комплекса «Стрелец-Мониторинг».

Еще по делу проходит руководитель ГК «Саммит» из Автограда Фроловская, тоже задержанная по подозрению во взятке.