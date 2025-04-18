В Канске задержан отец детей, убитых матерью

Задержан отец убитых в Канске детей, сообщило ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
40-летний мужчина подозревается в истязании своего сына. По версии следствия, с лета 2018 по апрель 2025 года он избивал своего семилетнего ребенка в целях воспитания.
Установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос. А в 2024 году он неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами.
Факты систематического истязания отцом ребенка были установлены в ходе расследования уголовного дела об убийстве троих детей их матерью, а также они подтверждаются показаниями свидетелей. Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
Мальчик временно помещен в социальное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении старшего инспектора по делам несовершеннолетних о халатности.
Напомним, в Канске женщина зарубила своих троих детей топором. В живых остался четвертый ребенок — мальчик 7 лет. В момент убийства он находился в том же доме, но в соседнем помещении. Погибших детей похоронили.
16 апреля суд отправил женщину под стражу на 2 месяца. Она признала свою вину и выразила просьбу о прощении.