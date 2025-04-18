В Новосибирской области задержали замглавы района по делу о взятке

По данным СК, летом 2022 года администрация района заключила с подрядчиком контракт на ликвидацию нелегальной свалки в Быстровском сельсовете. Однако власти не рассчитались с компанией из-за нарушений условий контракта и отсутствия средств в бюджете. Позднее директор фирмы передал замглавы администрации взятку в размере 200 тыс. рублей за содействие в оплате работ. Преступление выявили оперативные сотрудники управления ФСБ РФ по региону.