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В Новосибирской области задержали замглавы района по делу о взятке

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Искитимского района Новосибирской области задержан по делу о получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, за 200 тыс. рублей он должен был оказать подрядчику содействие в оплате работ по контракту, сообщили в прокуратуре региона.

Источник: РИА "Новости"

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Искитимского района», — говорится в сообщении.

По данным СК, летом 2022 года администрация района заключила с подрядчиком контракт на ликвидацию нелегальной свалки в Быстровском сельсовете. Однако власти не рассчитались с компанией из-за нарушений условий контракта и отсутствия средств в бюджете. Позднее директор фирмы передал замглавы администрации взятку в размере 200 тыс. рублей за содействие в оплате работ. Преступление выявили оперативные сотрудники управления ФСБ РФ по региону.

Чиновник задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.