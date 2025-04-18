В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Ивановской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В публикации отмечается, что в действие приведена система предупреждения атак.
Кроме того, ночью 18 апреля боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. На территории региона есть повреждения, пострадавших нет. Как отметил губернатор области Александр Гусев, силы ПВО сбили не менее 17 дронов в двух районах региона. Обломки БПЛА повредили окна в частных домах и газовую трубу. Кроме того, фрагменты дронов задели два автомобиля.
А сутками ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удары при помощи дронов-камикадзе по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции Энергодару. Два дрона были уничтожены, третий сдетонировал в кроне деревьев.