В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников

Кроме того, ночью 18 апреля боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. На территории региона есть повреждения, пострадавших нет. Как отметил губернатор области Александр Гусев, силы ПВО сбили не менее 17 дронов в двух районах региона. Обломки БПЛА повредили окна в частных домах и газовую трубу. Кроме того, фрагменты дронов задели два автомобиля.