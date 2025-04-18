ФСБ задержала жителя ДНР, причастного к обороту оружия и наркотиков

Задержан житель Харцызска в ДНР, причастный к незаконному обороту оружия и наркотиков, сообщили в УФСБ по республике.
Сообщается, что при обыске гаражного помещения задержанного было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также взрывные устройства и более 5 кг наркотических средств.
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 и ч.2 ст. 228 УК РФ.
Ранее ФСБ задержала жителя Волновахи в ДНР за хранение взрывчатых веществ, приобретенных по указанию главного управления разведки Минобороны Украины.