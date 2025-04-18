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Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА погибли 2 бойца самообороны

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух бойцов самообороны в результате атаки украинского дрона.

По словам губернатора, инцидент произошел минувшей ночью в Волоконовском районе.

«На дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района. … Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ночь на пятницу 12 беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Всего на российской территории за ночь было сбито 56 украинских дронов.