В Уфе мужчина разбил голову малолетней девочке.

Уфимец предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, по версии следствия, в марте этого года между пьяным мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. Во время ссоры он ударил по голове малолетнюю дочь женщины, которую она держала на руках. Девочка получила телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, перелома теменной кости и гематомы. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.