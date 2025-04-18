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В Уфе мужчина разбил голову малолетней девочке

В Уфе мужчина разбил голову малолетней девочке.

Источник: Башинформ

Уфимец предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, по версии следствия, в марте этого года между пьяным мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. Во время ссоры он ударил по голове малолетнюю дочь женщины, которую она держала на руках. Девочка получила телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, перелома теменной кости и гематомы. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.