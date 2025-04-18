СК провел новые задержания по делу об убийстве трех детей под Красноярском

14 апреля в Канске в частном доме на улице Герцена были обнаружены тела трех детей — 8-летнего мальчика, 4-летней девочки и 7-месячного мальчика. По версии следствия, детей зарубила топором их 29-летняя мать. Во время трагедии четвертый ребенок — 7-летний мальчик — находился в школе. Вернувшись с уроков, он стал свидетелем последствий жестокой расправы. Затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем.