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В ДТП на пересечении улиц Орджоникидзе и Булатова в Омске пострадали двое

Столкнулись «Тойота Рав 4» и «Мазда 3».

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 19:50, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе города. На пересечении улиц Орджоникидзе и Булатова столкнулись автомобили «Тойота Рав 4» и «Мазда 3».

По предварительным данным, водитель «Тойоты Рав 4» (женщина 1987 года рождения), поворачивая налево с улицы Орджоникидзе на улицу Булатова, не уступила дорогу «Мазде 3», за рулем которой находился мужчина 1988 года рождения.

В результате ДТП травмы получили водитель «Тойоты Рав 4» и 17-летний пассажир «Мазды 3». Им была оказана медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая точные причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что сегодня у Омского ГАУ столкнулись несколько машин.