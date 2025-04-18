В ДТП на пересечении улиц Орджоникидзе и Булатова в Омске пострадали двое

По предварительным данным, водитель «Тойоты Рав 4» (женщина 1987 года рождения), поворачивая налево с улицы Орджоникидзе на улицу Булатова, не уступила дорогу «Мазде 3», за рулем которой находился мужчина 1988 года рождения.