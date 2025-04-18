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На украинских сайтах оптом продаются российские сим-карты

На украинских торговых площадках обнаружили массовую продажу российских сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц.

Источник: Аргументы и факты

На украинских интернет-площадках можно приобрести сим-карты российских операторов, оформленные на подставных лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По мнению источника, такие сим-карты могут быть использованы в мошеннических схемах. Стоимость одной сим-карты при покупке оптом начинается от 150 гривен (300 рублей).

Ранее Минцифры России подготовило проект постановления, согласно которому операторы связи не смогут заключать договоры на оказание услуг мобильной связи с гражданами, если те заранее установили самозапрет на оформление SIM-карт.