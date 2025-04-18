Над российскими регионами уничтожены 56 беспилотников: подробности ночной атаки

В результате ночной атаки было уничтожено 56 беспилотников ВСУ над российскими регионами. В Воронежской области сбито не менее 17 БПЛА, зафиксированы повреждения окон в двух домах и газовой трубы, пострадавших нет. В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель грузовика, двое бойцов самообороны погибли. Подробнее о ночных атаках на территорию РФ — в материале URA.RU.