Над российскими регионами уничтожены 56 беспилотников: подробности ночной атаки

Больше всего БПЛА сбито в Воронежской области.
В результате ночной атаки было уничтожено 56 беспилотников ВСУ над российскими регионами. В Воронежской области сбито не менее 17 БПЛА, зафиксированы повреждения окон в двух домах и газовой трубы, пострадавших нет. В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель грузовика, двое бойцов самообороны погибли. Подробнее о ночных атаках на территорию РФ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Воронежская область.
Глава региона Александр Гусев в своем telegram-канале сообщил, что дежурные силы ПВО уничтожили не менее 17 беспилотников. Пострадавших нет, но из-за падения обломков повреждены окна в двух домах, автомобили и газовая труба. Устранены повреждения газопровода. Позже в telegram-канале Минобороны РФ сообщили о 27 сбитых БПЛА в регионе.
Белгородская область.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил о том, что в результате атаки дрона ВСУ в селе Белянка ранен водитель грузового автомобиля, который был доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После медицинской помощи его переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде. Транспортное средство сгорело.
Также сообщается о гибели двух бойцов самообороны Волоконовского района во время выполнения служебных обязанностей при атаке беспилотника. Губернатор выразил соболезнования родным. По информации Минобороны, в регионе было сбито 12 БПЛА.
Ростовская область.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Информация опубликована в telegram-канале главы региона.
Республика Крым.
В небе над территорией Крыма были сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.
Краснодарский край.
Один беспилотник ликвидирован в Краснодарском крае. Об этом стало известно из сообщения официального telegram-канала Минобороны.