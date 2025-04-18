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В Екатеринбурге в пожаре на Папанина пострадал человек

В Екатеринбурге человек пострадал при пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Папанина.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, возгорание произошло в квартире на втором этаже. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Пожар ликвидировали 13 огнеборцев и четыре единицы техники в течение восьми минут. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении неустановленного лица.

Как сообщалось ранее, за сутки на территории региона было ликвидировано 18 пожаров. Шесть из них случились в жилом секторе. При этом пострадали два человека, шестерых спасли.