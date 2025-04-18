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За сутки донские спасатели ликвидировали 11 ДТП

Ростовская область, 18 апреля 2025. DON24.RU. За минувшие сутки, 17 апреля, спасатели Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров, один случай возгорания сухой растительности и 11 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Для ликвидации последствий ЧП было задействовано 159 специалистов и 76 единиц техники.

Ранее студентка-спасатель из Новочеркасска помогла вывести четверых детей и бабушку из горящей квартиры.