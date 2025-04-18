За сутки донские спасатели ликвидировали 11 ДТП

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Для ликвидации последствий ЧП было задействовано 159 специалистов и 76 единиц техники.
Ранее студентка-спасатель из Новочеркасска помогла вывести четверых детей и бабушку из горящей квартиры.
Ростовская область, 18 апреля 2025. DON24.RU. За минувшие сутки, 17 апреля, спасатели Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров, один случай возгорания сухой растительности и 11 дорожно-транспортных происшествий.
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Для ликвидации последствий ЧП было задействовано 159 специалистов и 76 единиц техники.
Ранее студентка-спасатель из Новочеркасска помогла вывести четверых детей и бабушку из горящей квартиры.