18 пожаров ликвидировали на Среднем Урале

За минувшие сутки в Свердловской области потушили 18 пожаров, 6 из которых случились в жилом секторе. Пострадали два человека, спасены шесть человек, сообщает региональное МЧС.
Так, накануне в селе Камышево на улице Южная горел частный жилой дом на площади 80 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина. Огонь потушили за 51 минуту 15 спасателей на пяти единицах техники. Причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования.
В Екатеринбурге на улице Папанина горела квартира на втором этаже 3-этажки на площади 8 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина. Возгорание ликвидировали за 8 минут 13 специалистов на четырех единицах техники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
В Нижнем Тагиле на улице Краснознаменная горел гараж и легковой автомобиль в гаражном кооперативе. Пожар на площади 15 «квадратов» потушили за 16 минут 6 спасателей на двух спецмашинах.
В Березовском на улице Индустриальная горел мусор в неэксплуатируемом здании на площади 30 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 15 минут 5 огнеборцев на двух единицах техники.