18 пожаров ликвидировали на Среднем Урале

В Екатеринбурге на улице Папанина горела квартира на втором этаже 3-этажки на площади 8 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина. Возгорание ликвидировали за 8 минут 13 специалистов на четырех единицах техники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.