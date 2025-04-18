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В Черемховском районе 16-летний подросток сломал челюсть, упав с мопеда

Приятель пострадавшего дал ему прокатиться на новом байке.

Источник: Соцсети

В Черемхово произошло ДТП с участием 16-летнего подростка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Как выяснили полицейские, 16-летний байкер на мопеде «Promax Alpha» превысил скорость, не справился с управлением и упал с транспортного средства. Достаточных навыков управления мопедом у подростка, по всей видимости, не было. К тому же он ехал без шлема.

В результате падения пострадавший получил перелом челюсти и иные травмы. Его госпитализировали. Известно, что байк покататься дал ему 14-летний приятель. Мать ему купила мопед в этот же день.

Байк отправили на спецстоянку. Полиция и прокуратура проводят проверку.

Ранее 13-летний подросток угодил в больницу после того, как попал в ДТП на мотоцикле.