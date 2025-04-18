В Шарыпово махинаторы опустошили бюджет больницы на 1,1 млн рублей

Все началось еще в 2018 году. Мужчина, работавший механиком в гараже больницы, предложил своему знакомому фиктивно устроиться к нему в подчинение водителем. Машина, на которой тот якобы должен был работать, была сломана. Но это никого не смутило: по словам механика, «работать не придется — просто изредка появляйся, а зарплата будет капать».
И действительно, все шло по плану: с зарплатой «мертвой души» все было в порядке, а сам механик еще и регулярно списывал бензин на эту несуществующую работу — в итоге талоны шли на заправку его личной машины.
Схема работала аж до 2022 года. За это время злоумышленники опустошили бюджет медучреждения примерно на 1,1 миллиона рублей — около 600 тысяч ушло на зарплату, еще почти полмиллиона на топливо.
Теперь приятелей ждет суд, рассказывают в МВД по краю.