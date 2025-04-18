В Шарыпово махинаторы опустошили бюджет больницы на 1,1 млн рублей

Все началось еще в 2018 году. Мужчина, работавший механиком в гараже больницы, предложил своему знакомому фиктивно устроиться к нему в подчинение водителем. Машина, на которой тот якобы должен был работать, была сломана. Но это никого не смутило: по словам механика, «работать не придется — просто изредка появляйся, а зарплата будет капать».