Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шарыпово махинаторы опустошили бюджет больницы на 1,1 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыпово скоро начнется суд над двумя местными жителями, которых обвиняют в хитрой махинации с зарплатой и бензином.

Источник: НИА Красноярск

Все началось еще в 2018 году. Мужчина, работавший механиком в гараже больницы, предложил своему знакомому фиктивно устроиться к нему в подчинение водителем. Машина, на которой тот якобы должен был работать, была сломана. Но это никого не смутило: по словам механика, «работать не придется — просто изредка появляйся, а зарплата будет капать».

И действительно, все шло по плану: с зарплатой «мертвой души» все было в порядке, а сам механик еще и регулярно списывал бензин на эту несуществующую работу — в итоге талоны шли на заправку его личной машины.

Схема работала аж до 2022 года. За это время злоумышленники опустошили бюджет медучреждения примерно на 1,1 миллиона рублей — около 600 тысяч ушло на зарплату, еще почти полмиллиона на топливо.

Теперь приятелей ждет суд, рассказывают в МВД по краю.