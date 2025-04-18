В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кровля склада лакокрасочной продукции горит на 600 квадратных метрах в Челябинской области, пострадавших нет, из цеха эвакуировались 45 человек, сообщает в пятницу Telegram-канал МЧС РФ.