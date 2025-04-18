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В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кровля склада лакокрасочной продукции горит на 600 квадратных метрах в Челябинской области, пострадавших нет, из цеха эвакуировались 45 человек, сообщает в пятницу Telegram-канал МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

«В Миассе горит кровля склада лакокрасочной продукции. Площадь пожара — 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек», — говорится в сообщении.

На месте работают 36 сотрудников и 11 единиц техники МЧС.