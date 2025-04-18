Мужчина загорелся на рыбалке из-за удара током

Днем 17 апреля компания из трех человек ловила рыбу в Браславском районе. Всё происходило на реке Прорва, рассказали в Следственном комитете.
Один из мужчин, держа в руках 8-метровую удочку, пошел искать новое место для лова.
В какой-то момент снасть коснулась проводов линии электропередач и мужчину сильно ударило током. Удочку разорвало, а на 47-летнем рыбаке загорелась одежда. Очевидцы потушили ее и вызвали скорую помощь. Медики установили 80% ожогов тела.
Все обстоятельства произошедшего установят следователи, которые напомнили, что ловить рыбу возле линий электропередач запрещено.