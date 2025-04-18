Суд наложил запрет на продажу автомобиля Mercedes семьи Шамарина

Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение взяток. Также его лишили звания «генерал-лейтенант» и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки).
Также суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег. В случае неуплаты данное имущество будет изъято. Ранее ГВСУ СК РФ сообщало, что на имущество Шамарина — автомобиль, квартиру и деньги — судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки — 36 миллионов рублей.
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, семья Шамарина владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE AMG 2021 года выпуска. По данным ресурса «Авто.ру», стоимость такого авто варьируется от 8 миллионов рублей до 20 миллионов рублей.
Как указано в документах, сейчас на автомобиль наложено ограничение в виде запрета регистрационных действий, что делает невозможным его продажу. Основанием для ограничения послужило постановление судьи 235 гарнизонного военного суда в рамках уголовного дела.
Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019—2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа были заключены контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц “Телты” взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.