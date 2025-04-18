Суд наложил запрет на продажу автомобиля Mercedes семьи Шамарина

По версии следствия, в 2019—2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа были заключены контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц “Телты” взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.