Дело о найденной голове: на Урале задержали подозреваемого в двойном убийстве

«Он, похоже, и не думал никуда скрываться, уверовав в собственную неуязвимость, однако проведенные сыщиками уголовного розыска территориального ОВД и областного полицейского Главка мероприятия не позволили ему остаться вне подозрений. О личности подозреваемого можно сказать, что судимостей он не имеет, зато получил два высших образования. Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске как без вести пропавшей женщине 1982 года рождения, жительнице Нижнего Тагила», — отметил полковник Горелых.