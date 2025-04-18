Белоярская АЭС сотрудничает со следствием по делу начальника службы безопасности

«Белоярская АЭС проинформирована о возбуждении уголовного дела в отношении одного из сотрудников, подозреваемого в экономическом преступлении. На нашем предприятии любые злоупотребления полномочиями недопустимы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и оказываем все необходимое содействие следствию», — передали в пресс-службе.