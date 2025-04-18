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Белоярская АЭС сотрудничает со следствием по делу начальника службы безопасности

Белоярская атомная станция (БАЭС, Заречный, Свердловская область) сотрудничает со следствием по делу начальника службы безопасности Владимира Соколова, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе БАЭС.

Источник: Коммерсантъ

«Белоярская АЭС проинформирована о возбуждении уголовного дела в отношении одного из сотрудников, подозреваемого в экономическом преступлении. На нашем предприятии любые злоупотребления полномочиями недопустимы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и оказываем все необходимое содействие следствию», — передали в пресс-службе.

Ранее Белоярский районный суд арестовал начальника службы безопасности БАЭС Владимира Соколова — он будет находиться под стражей до 10 июня включительно. Начальник обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).