Белоярская АЭС сотрудничает со следствием по делу начальника службы безопасности

«Белоярская АЭС проинформирована о возбуждении уголовного дела в отношении одного из сотрудников, подозреваемого в экономическом преступлении. На нашем предприятии любые злоупотребления полномочиями недопустимы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и оказываем все необходимое содействие следствию», — передали в пресс-службе.
Ранее Белоярский районный суд арестовал начальника службы безопасности БАЭС Владимира Соколова — он будет находиться под стражей до 10 июня включительно. Начальник обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).