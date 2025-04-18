В Ташкенте поймали очередных банкиров, замешанных в сомнительных операциях

Как выяснилось, начальник отдела кредитных операций и информационного обмена, а также начальник отдела кредитования бизнес-клиентов некоего банка, чьё название пока не разглашается, вступили в сговор с двумя гражданскими лицами — мужчинами в возрасте 26 и 33 лет. Вместе они попытались провернуть незаконную сделку с землёй.
Речь идёт о 5,99 гектара земли, которая была ранее выделена хокимиятом Уртачирчикского района одному из частных предприятий для садоводства. Такой участок не подлежал продаже и не мог быть использован под строительство, однако это не остановило мошенников.
Они предложили продать землю за 455 тысяч долларов. В качестве аванса они потребовали у покупателя 70 тысяч, а также дополнительно 15 тысяч долларов за «помощь» по смене категории земли и оформлению кадастровых документов — разумеется, через знакомых в госструктурах.
Однако сделка не состоялась: в момент передачи суммы в 85 тысяч долларов все участники схемы были задержаны оперативниками с поличным. Деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.
На данный момент в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела, ведутся следственные мероприятия.
Очередной пример того, как должностные лица в банках не только злоупотребляют своим положением, но и тесно сотрудничают с частными аферистами. Что печально — без содействия знакомых в госорганах такая схема вряд ли была бы возможна.