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Жителя Свердловской области отправили в колонию за убийство родного брата

Мужчины вместе выпивали, нигде не работали и часто ругались.

Верхнепышминский городской суд 18 апреля вынес приговор 42-летнему местному жителю за убийство родного брата. Мужчина расправился с родственником 25 июля 2024 года в арендованной квартире на улице Петрова в Верхней Пышме, где они вместе употребляли спиртные напитки.

Оба мужчины злоупотребляли алкоголем и не имели стабильного заработка и места работы.

В ходе очередного конфликта осужденный схватил с кухонного стола нож и наотмашь нанес им многочисленные удары по телу брата. Потерпевший скончался спустя непродолжительное время, рассказали в свердловской прокуратуре.

Суд назначил жителю Свердловской области наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.