Жителя Свердловской области отправили в колонию за убийство родного брата

Верхнепышминский городской суд 18 апреля вынес приговор 42-летнему местному жителю за убийство родного брата. Мужчина расправился с родственником 25 июля 2024 года в арендованной квартире на улице Петрова в Верхней Пышме, где они вместе употребляли спиртные напитки.