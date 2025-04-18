Жителя Свердловской области отправили в колонию за убийство родного брата

Верхнепышминский городской суд 18 апреля вынес приговор 42-летнему местному жителю за убийство родного брата. Мужчина расправился с родственником 25 июля 2024 года в арендованной квартире на улице Петрова в Верхней Пышме, где они вместе употребляли спиртные напитки.
Оба мужчины злоупотребляли алкоголем и не имели стабильного заработка и места работы.
В ходе очередного конфликта осужденный схватил с кухонного стола нож и наотмашь нанес им многочисленные удары по телу брата. Потерпевший скончался спустя непродолжительное время, рассказали в свердловской прокуратуре.
Суд назначил жителю Свердловской области наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.