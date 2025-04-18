В Новосибирске назвали самые аварийно опасные улицы в I квартале 2025 года

Стали известны наиболее аварийно опасные улицы Новосибирска по итогам первого квартала 2025 года. Об этом в пятницу, 18 апреля сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения региона со ссылкой на данные сервиса «Индекс БДД».
Так, с января по март включительно больше всего ДТП с погибшими в мегаполисе произошло на Красном проспекте, Гусинобродском тракте, Бердском шоссе и улице Ипподромской.
Основной причиной гибели людей стало превышение скорости.
По данным экипажей «Дорожного патруля» ЦОДД НСО, которые дежурят на Красном проспекте по ночам для фотовидеофиксации скоростного режима, новосибирские водители, к сожалению, массово нарушают этот пункт дорожных правил — всего за 11 дней было зафиксировано 980 нарушений.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что девушки в телефонах и ранняя весна — главные причины роста ДТП в Новосибирской области.