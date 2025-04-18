В Новосибирске назвали самые аварийно опасные улицы в I квартале 2025 года

По данным экипажей «Дорожного патруля» ЦОДД НСО, которые дежурят на Красном проспекте по ночам для фотовидеофиксации скоростного режима, новосибирские водители, к сожалению, массово нарушают этот пункт дорожных правил — всего за 11 дней было зафиксировано 980 нарушений.