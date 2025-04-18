В Уфе столкнулись электровелосипед и автомобиль

Так, водитель транспорта «Куго» двигался по дворовому проезду и столкнулся с попутным «Рено Дастер». В итоге сам виновник происшествия получил травмы и попал в больницу.
В обстоятельствах случившегося разбираются автоинспекторы.
Вчера, 17 апреля, в одиннадцатом часу вечера произошла авария с участием электровелосипеда.
Так, водитель транспорта «Куго» двигался по дворовому проезду и столкнулся с попутным «Рено Дастер». В итоге сам виновник происшествия получил травмы и попал в больницу.
В обстоятельствах случившегося разбираются автоинспекторы.