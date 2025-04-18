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Пенсионерка из Самары перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Прокуратура в Самаре добивается возвращения похищенных у пенсионерки денег.

Источник: Комсомольская правда

Пожилая жительница Самары стада жертвой мошенников и перевела им почти два миллиона рублей. После этого прокуратура Советского района подала иск в суд, чтобы защитить права пенсионерки.

— В рамках следствия установлены владельцы расчетных счетов, на которые пенсионерка перевела деньги, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Деньги пенсионерки попали на счета граждан, которые живут в Татарстане и Омской области. Прокуратура Советского района Самары направила иски по месту их жительства, и их приняли к производству. А накануне стало известно, что другой обманутой пенсионерке удалось вернуть похищенные деньги.