Пенсионерка из Самары перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Пожилая жительница Самары стада жертвой мошенников и перевела им почти два миллиона рублей. После этого прокуратура Советского района подала иск в суд, чтобы защитить права пенсионерки.
— В рамках следствия установлены владельцы расчетных счетов, на которые пенсионерка перевела деньги, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Деньги пенсионерки попали на счета граждан, которые живут в Татарстане и Омской области. Прокуратура Советского района Самары направила иски по месту их жительства, и их приняли к производству. А накануне стало известно, что другой обманутой пенсионерке удалось вернуть похищенные деньги.