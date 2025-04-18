Пенсионерка из Самары перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Деньги пенсионерки попали на счета граждан, которые живут в Татарстане и Омской области. Прокуратура Советского района Самары направила иски по месту их жительства, и их приняли к производству. А накануне стало известно, что другой обманутой пенсионерке удалось вернуть похищенные деньги.