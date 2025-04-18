Тонны нефтепродуктов оказались на земле в Красноярском крае

Напомним, что экологическая катастрофа из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе произошла в декабре прошлого года, но ликвидация последствий разлива нефти продолжается до сих пор. Некоторые пляжи Краснодарского края удалось полностью очистить от последствий розлива нефтепродуктов. Большую роль в этом сыграли волонтеры, которые на протяжении всех дней помогали убирать пляжи.