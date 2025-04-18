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Тонны нефтепродуктов оказались на земле в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 апреля, ФедералПресс. Разлив нефтепродуктов произошел в Ермаковском районе Красноярского края. Причиной экологического ЧП стало ДТП с бензовозом. Об этом сообщили в Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

«Произошло ДТП с последующим опрокидыванием бензовоза, перевозящего 24 тонны дизельного топлива. Разлив топлива подтвердился, и на землю попало 14 тонн дизельного топлива», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на место ЧП выехали и отобрали пробы почвы для анализа. Известно, что площадь загрязнения превысила 70 квадратных метров.

Напомним, что экологическая катастрофа из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе произошла в декабре прошлого года, но ликвидация последствий разлива нефти продолжается до сих пор. Некоторые пляжи Краснодарского края удалось полностью очистить от последствий розлива нефтепродуктов. Большую роль в этом сыграли волонтеры, которые на протяжении всех дней помогали убирать пляжи.