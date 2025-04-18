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Белоруска отдала украденного у заводчицы шпица в счет долга по маникюру

Жительница Борисова обманом забрала у заводчицы померанского шпица и отдала его в счет долга.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска отдала украденного у заводчицы шпица в счет долга по маникюру. Подробности рассказал агентству «Минск-Новости» официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

Сообщается, что 24-летняя жительница Борисова 15 ноября 2024 года в Жодино обманным путем завладела щенком померанского шпица, который принадлежал местной заводчице собак. В начале ноября фигурантка на одной из популярных интернет-площадок увидела предложение о продаже собаки названной породы.

Женщина, понимая, что порода пользуется высоким спросом, решила воспользоваться ситуацией и перепродать щенка для улучшения своего материального положения. Но платить за животное она не собиралась. Жительница Борисова связалась с заводчицей, вошла в доверие, рассказав историю, что ранее у нее была такая же собака, которая умерла, и о том, как сильно ребенок хочет щенка данной породы.

Говорится, что заводчица поверила злоумышленнице и согласилась на рассрочку платежа. Фигурантка пообещала написать расписку, предоставить паспортные данные. Однако после передачи собаки, оплата в оговоренные сроки не поступила.

«Покупательница ссылалась на финансовые трудности, а затем и вовсе заявила, что щенок умер, и она ничего платить не будет», — говорится в сообщении.

После этого заводчица обратилась в милицию. В момент расследования было установлено, что щенок, похищенный обманным путем, сначала оказался у мастера по маникюру. Женщина отдала животное в счет погашения долга с доплатой. Затем мастер по маникюру, не справившись с уходом за собакой, отдала ее даром неизвестным людям.

Следователи Жодинского городского отдела Следственного комитета действия жительницы Борисова квалифицировали по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса — как завладение имуществом путем обмана (мошенничество), да еще и совершенное повторно. Ранее фигурантка уже была судима за мошенничество.

Тем временем милиция отреагировала на видео с катанием на электросамокате в ТЦ Минска.

Ранее в Браславском районе рыбак получил сильный удар током, зацепившись удочкой за линию электропередач: «На мужчине загорелась одежда, удочку разорвало».

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