Белоруска отдала украденного у заводчицы шпица в счет долга по маникюру

Женщина, понимая, что порода пользуется высоким спросом, решила воспользоваться ситуацией и перепродать щенка для улучшения своего материального положения. Но платить за животное она не собиралась. Жительница Борисова связалась с заводчицей, вошла в доверие, рассказав историю, что ранее у нее была такая же собака, которая умерла, и о том, как сильно ребенок хочет щенка данной породы.