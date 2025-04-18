Еще двое погибли в очередном ДТП с Toyota Alphard в Казахстане

«Несмотря на проводимые полицейскими профилактические меры, направленные на снижение аварийности на дорогах, водители транспортных средств продолжают игнорировать элементарные правила безопасности, в частности, превышают установленный скоростной режим и допускают длительные периоды вождения без надлежащего отдыха. Такое пренебрежение мерами предосторожности нередко приводит к трагическим последствиям. Так, 18 апреля в 5.30 на автодороге “Алматы — Караганда” в 25 км от Караганды водитель автомобиля Alphard, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП двое пассажиров погибли на месте происшествия.