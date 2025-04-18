Еще двое погибли в очередном ДТП с Toyota Alphard в Казахстане

«Несмотря на проводимые полицейскими профилактические меры, направленные на снижение аварийности на дорогах, водители транспортных средств продолжают игнорировать элементарные правила безопасности, в частности, превышают установленный скоростной режим и допускают длительные периоды вождения без надлежащего отдыха. Такое пренебрежение мерами предосторожности нередко приводит к трагическим последствиям. Так, 18 апреля в 5.30 на автодороге “Алматы — Караганда” в 25 км от Караганды водитель автомобиля Alphard, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП двое пассажиров погибли на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены необходимые экспертизы.
«В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего. Департамент полиции Карагандинской области обращается ко всем водителям с настоятельной просьбой строго соблюдать правила дорожного движения. Особенно важно помнить о необходимости отдыха во время длительных поездок, используя для этого специально оборудованные кемпинги и площадки. Берегите свою жизнь и жизни окружающих!» — призвали полицейские.
Напомним, еще 17 августа 2024 года КазТАГ сообщал, что сразу шестеро погибли в очередном ДТП с Toyota Alphard в Казахстане — двое из них полицейские, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Один из погибших полицейских был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей.
КазТАГ тогда отмечал, что это далеко не первое страшное ДТП с участием Toyota Alphard на трассах Казахстана. Нередко это праворульные автомобили или авто, переделанные под левый руль кустарным способом. Часто водители таких авто занимаются частным извозом на междугородних направлениях, управляя транспортом на высоких скоростях.
КазТАГ тогда приводил страшную статистику ДТП с участием Toyota Alphard.
Резонансное ДТП в Жамбылской области с участием очередной автомашины Toyota Alphard, жертвами которого раз стали сразу шесть человек, тогда актуализировал вопрос использования праворульных и переделанных кустарно под левый руль автомобилей в Казахстане. КазТАГ сообщал, что МВД РК вновь поставит вопрос перед минтрансом.
20 августа министр транспорта Марат Карабаев утверждал, что переделанные леворульные автомобили будут вычислять через агрегаторы такси.