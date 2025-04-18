Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии компанию оштрафовали на 1 млн рублей за необычную взятку

В Башкирии компанию оштрафовали на 1 млн рублей за необычную взятку.

Источник: Башинформ

Коммерческую организацию оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения в Стерлитамаке. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, установлено, что в январе этого года сотрудник местного отделения ГАИ выявил факт эксплуатации ООО «Стройкомплект» грузовой машины без соответствующих разрешительных документов. За непривлечение к предусмотренной ответственности представитель фирмы предложил сотруднику полиции оказать услуги по перевозке грузов, о чем последний сообщил вышестоящему руководству.

Прокуратура возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица», по результатам рассмотрения которого компанию оштрафовали на 1 млн рублей.