В Башкирии компанию оштрафовали на 1 млн рублей за необычную взятку.

Коммерческую организацию оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения в Стерлитамаке. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, установлено, что в январе этого года сотрудник местного отделения ГАИ выявил факт эксплуатации ООО «Стройкомплект» грузовой машины без соответствующих разрешительных документов. За непривлечение к предусмотренной ответственности представитель фирмы предложил сотруднику полиции оказать услуги по перевозке грузов, о чем последний сообщил вышестоящему руководству.