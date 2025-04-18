В Геническе шесть человек пострадали в результате пожара на рынке

«Площадь пожара — 600 квадратов», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, возгорание локализовано, сотрудники МЧС продолжают работу по его ликвидации.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, по состоянию на 8:56 мск, при пожаре пострадали шесть человек, двое из них были госпитализированы.
Ранее 18 апреля в Миассе в Челябинской области произошел пожар на складе лакокрасочной продукции.
По информации регионального МЧС, возгорание охватило кровлю здания на площади около 600 кв. м. Пострадавших нет — из помещения успели самостоятельно эвакуироваться 45 человек.
К тушению были привлечены 36 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.