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В Геническе шесть человек пострадали в результате пожара на рынке

В Херсонской области на рынке в Геническе произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС.

«Площадь пожара — 600 квадратов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание локализовано, сотрудники МЧС продолжают работу по его ликвидации.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, по состоянию на 8:56 мск, при пожаре пострадали шесть человек, двое из них были госпитализированы.

Ранее 18 апреля в Миассе в Челябинской области произошел пожар на складе лакокрасочной продукции.

По информации регионального МЧС, возгорание охватило кровлю здания на площади около 600 кв. м. Пострадавших нет — из помещения успели самостоятельно эвакуироваться 45 человек.

К тушению были привлечены 36 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.