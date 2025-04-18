Краснодар стал лидером по числу ДТП в России, обогнав Москву

Согласно данным, собранным аналитиками, именно Краснодарский край оказался регионом с наибольшим количеством аварий — на его долю пришлось 5,4% всех зарегистрированных ДТП. Москва с 5,2% переместилась на второе место, а замыкают пятерку лидеров Московская область (3,9%), Новосибирская область (2,8%) и Башкортостан (2,5%).



Несмотря на печальное лидерство отдельных регионов, общая аварийность на российских дорогах в первом квартале снизилась почти вдвое — на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Чаще других в авариях участвовали владельцы автомобилей ВАЗ (16%), Toyota (8,3%), Hyundai (6,1%), ГАЗ (6%), Kia (5,2%) и Renault (4%). Отмечается рост числа происшествий с участием китайских марок — за год их доля выросла с 4% до почти 7%.



Мужчины остаются главными виновниками ДТП: по их вине произошло 83% всех происшествий. Женщины-водители спровоцировали 17% аварий, тогда как год назад на них приходилось лишь 13%.



Среди наиболее опасных возрастных групп на дорогах — водители от 30 до 40 лет, они стали участниками 29% всех ДТП. Молодежь же, напротив, признана самой аккуратной категорией — на водителей до 30 лет приходится лишь 15% аварий по ОСАГО.



Также зафиксирован рост числа происшествий с участием корпоративного транспорта — такси, каршеринга и доставки. Их доля увеличилась с 18% до 20% за год, пишут РИА Новости.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Краснодарский край возглавил рейтинг регионов России по числу нападений бродячих собак на людей.