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В Тихорецке экс-преподаватель предстанет перед судом за 28 эпизодов взяток

Тихорецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-преподавателя местного учебного заведения. Женщину обвиняют в совершении 28 коррупционных преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год обвиняемая, занимая должность доцента кафедры, систематически брала у студентов деньги за проставление положительных оценок в экзаменационные ведомости и зачетные книжки. При этом учащиеся не посещали занятия и сессии.

Для обеспечения исполнения будущего приговора суд наложил арест на имущество фигурантки. Уголовное дело направлено в Тихорецкий городской суд.

Согласно законодательству, обвиняемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом до сорокакратной суммы взятки.