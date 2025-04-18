В Тихорецке экс-преподаватель предстанет перед судом за 28 эпизодов взяток

По данным следствия, с 2020 по 2022 год обвиняемая, занимая должность доцента кафедры, систематически брала у студентов деньги за проставление положительных оценок в экзаменационные ведомости и зачетные книжки. При этом учащиеся не посещали занятия и сессии.
Для обеспечения исполнения будущего приговора суд наложил арест на имущество фигурантки. Уголовное дело направлено в Тихорецкий городской суд.
Согласно законодательству, обвиняемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом до сорокакратной суммы взятки.