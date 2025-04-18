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Самарский суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Тархова

Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары Тархова его внучку.

Источник: РИА Новости

САМАРА, 18 апр — РИА Новости. Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В конце марта Самарский районный суд Самары продлил Тарховой арест до 2 июня включительно.

«Постановление Самарского районного суда Самары от 31 марта 2025 года о продлении срока содержания под стражей оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — сказала судья.

Адвокат Тарховой просил изменить меру пресечения своей подзащитной на домашний арест, так как она не нарушала правила в СИЗО и имеет несовершеннолетнего ребенка, который в ней нуждается.

Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.

Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим.

При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке, как соучредителю организации, дивиденды в миллион рублей.

В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.