Аферисты заставляют волгоградских детей перечислять им деньги родителей

За последнюю неделю в Волгоградской области резко возросло число случаев телефонного мошенничества, жертвами которого становятся подростки. Десятки заявлений поступили в правоохранительные органы региона. Ситуация требует немедленного внимания и активных действий со стороны родителей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, типичная схема обмана выглядит так: мошенники представляются учителями, сотрудниками банков или сотовых компаний, выманивая у детей конфиденциальную информацию, включая банковские данные и коды доступа.