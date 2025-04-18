Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты заставляют волгоградских детей перечислять им деньги родителей

В Волгоградской области наблюдается рост телефонных мошенничеств среди несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

За последнюю неделю в Волгоградской области резко возросло число случаев телефонного мошенничества, жертвами которого становятся подростки. Десятки заявлений поступили в правоохранительные органы региона. Ситуация требует немедленного внимания и активных действий со стороны родителей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, типичная схема обмана выглядит так: мошенники представляются учителями, сотрудниками банков или сотовых компаний, выманивая у детей конфиденциальную информацию, включая банковские данные и коды доступа.

Один из показательных случаев произошел в Камышине. Девятиклассница, следуя указаниям лже-заведующей учебным процессом, перевела мошенникам почти 140 тысяч рублей. Другая девочка из Ленинского района, обманутая под предлогом продления срока действия сим-карты, отдала аферистам все имеющиеся в доме сбережения — 144 тысячи рублей.

Эти случаи — лишь верхушка айсберга. Важно понимать, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы, и дети, часто наивные и доверчивые, становятся легкой добычей.

Родителей призывают провести серьезный разговор с детьми о безопасности в интернете и при телефонных звонках. Объяснить им, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам личные данные, банковские реквизиты, коды из SMS-сообщений.