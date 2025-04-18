Иностранный псевдоинвестор обманул белорусов почти на 260 тыс. долларов

«Он, выступая как серьезный инвестор, убедил 11 белорусов дать ему деньги на общую сумму более 845 тысяч рублей, якобы под проекты, а сам вложил их криптовалюту», сообщила официальный представитель УСК по Минской области Мария Никитина.