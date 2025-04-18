Иностранный псевдоинвестор обманул белорусов почти на 260 тыс. долларов

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Иностранец, выдавал себя за крупного инвестора и выманил у доверчивых белорусов более 845 тысяч рублей, он задержан, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Прокурор санкционировал применение к мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи установили, что почти два года — с мая 2022 года по октябрь 2024 года — 29-летний иностранец совершил серию мошенничеств под видом «финансовых проектов».
«Он, выступая как серьезный инвестор, убедил 11 белорусов дать ему деньги на общую сумму более 845 тысяч рублей, якобы под проекты, а сам вложил их криптовалюту», сообщила официальный представитель УСК по Минской области Мария Никитина.