В Бресте девушка возила наркотик в детской коляске и продавала его. Возбуждено уголовное дело

Оперативники наркоконтроля вышли на 23-летнюю жительницу Бреста, которая нашла предложение о незаконном заработке в мессенджере. По указанию куратора забирала из тайников оптовые партии товара, фасовала по месту жительства, а затем, перевозя наркотик в детской коляске с двухлетним ребенком, распространяла на территории областного центра.