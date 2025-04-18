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В Бресте девушка возила наркотик в детской коляске и продавала его. Возбуждено уголовное дело

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте девушка возила наркотик в детской коляске и продавала его, сообщили БЕЛТА в МВД.

Источник: Аргументы и факты

Оперативники наркоконтроля вышли на 23-летнюю жительницу Бреста, которая нашла предложение о незаконном заработке в мессенджере. По указанию куратора забирала из тайников оптовые партии товара, фасовала по месту жительства, а затем, перевозя наркотик в детской коляске с двухлетним ребенком, распространяла на территории областного центра.

При ней, в съемной квартире и тайниках обнаружено и изъято 760 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС, а также весы, изолента и зип-пакеты. Преступная «карьера» задержанной продлилась меньше месяца.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.