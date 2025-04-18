В Бресте девушка возила наркотик в детской коляске и продавала его. Возбуждено уголовное дело

Оперативники наркоконтроля вышли на 23-летнюю жительницу Бреста, которая нашла предложение о незаконном заработке в мессенджере. По указанию куратора забирала из тайников оптовые партии товара, фасовала по месту жительства, а затем, перевозя наркотик в детской коляске с двухлетним ребенком, распространяла на территории областного центра.
При ней, в съемной квартире и тайниках обнаружено и изъято 760 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС, а также весы, изолента и зип-пакеты. Преступная «карьера» задержанной продлилась меньше месяца.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.