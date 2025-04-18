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В жестком ДТП в Кореновском районе Кубани пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП в Кореновском районе.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В жестком ДТП в Кореновском районе Кубани пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло около 23 часов в станице Платнировской на пересечении улиц Карла Маркса и Кучерявого.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Хендай Акцент» не уступил дорогу «ВАЗ-211440», который двигался по главной, и столкнулся с ним. В результате пять человек получили травмы средней степени тяжести.

Напомним, в МВД опровергли информацию о ДТП с пятью погибшими в Новороссийске. Эта информация не соответствует действительности. В ведомстве рекомендовали гражданам не доверять не подтвержденной официально информации из мессенджеров и соцсетей.

Мы писали, в Новороссийске в ДТП с опрокидыванием погиб пассажир. Трагедия случилась 11 апреля в 12:30. По предварительным данным, водитель 2006 года рождения, управлявший автомобилем «КИА», ехал по ул. Шоссейной в сторону ул. Волгоградской.