В жестком ДТП в Кореновском районе Кубани пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП произошло около 23 часов в станице Платнировской на пересечении улиц Карла Маркса и Кучерявого.
По предварительным данным, 61-летний водитель «Хендай Акцент» не уступил дорогу «ВАЗ-211440», который двигался по главной, и столкнулся с ним. В результате пять человек получили травмы средней степени тяжести.
Напомним, в МВД опровергли информацию о ДТП с пятью погибшими в Новороссийске. Эта информация не соответствует действительности. В ведомстве рекомендовали гражданам не доверять не подтвержденной официально информации из мессенджеров и соцсетей.
Мы писали, в Новороссийске в ДТП с опрокидыванием погиб пассажир. Трагедия случилась 11 апреля в 12:30. По предварительным данным, водитель 2006 года рождения, управлявший автомобилем «КИА», ехал по ул. Шоссейной в сторону ул. Волгоградской.