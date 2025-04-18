В Новороссийске потушили свалку, которая больше месяца отравляла воздух, воду и лес

Согласно официальным данным, возгорание удалось полностью потушить к вечеру 18 апреля. Сотрудники экстренных служб боролись с огнем на горе Щелба более 36 суток — пожар начался еще в ночь на 13 марта. Огонь не только охватил значительную часть полигона, но и вызвал экологическую тревогу среди жителей близлежащих населенных пунктов.



Рядом с очагом возгорания в хуторе Убых, селе Владимировка и станице Натухаевской — специалисты фиксировали превышение допустимых норм вредных веществ в воздухе, включая сажу, угарный газ и другие загрязнители. Тление мусора продолжалось даже после локализации огня, что существенно осложнило работу пожарных и спасателей.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что фильтрат с горящего полигона в Новороссийске обнаружили в лесу и водоемах.