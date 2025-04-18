Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оставил в силе приговор застройщикам ЖК в Волгограде

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор по уголовному делу в отношении руководителей компании, занимавшейся строительством жилого комплекса «Парк Европейский».

Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре рассмотрел законность приговора, вынесенного Ворошиловским районным судом 20 мая 2024 года в отношении руководства компании по делу о злоупотреблении полномочиями и присвоении средств дольщиков при строительстве жилого комплекса в Волгограде.

В ходе судебного заседания было установлено, что с декабря 2012 года по апрель 2017 года обвиняемые использовали средства, полученные от участников долевого строительства, для финансирования других проектов, не связанных со строительством жилого комплекса, что привело к приостановке строительства ЖК на неопределенный срок.

Таким образом компания нарушила права граждан, участвовавших в долевом строительстве. При этом сумма нанесенного ущерба составила более 304 млн рублей.

Вследствие этого суд признал обвиняемых виновными в злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества в составе организованной группы и назначил наказание «в зависимости от роли и степени участия каждого».

В частности, куратора строительства приговорили к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, запретив ему заниматься 3 года управленческой и административной деятельностью в коммерческих организациях. Глава строительной компании получил 4 года лишения свободы с аналогичным ограничением на управление сроком на один год.

Фигуранты уголовного дела не согласились с приговором, вынесенным судом первой инстанции, и обжаловали его в апелляционном порядке, однако Волгоградский областной суд оставил его без изменений.

При этом защитники осужденных оспорили судебные акты в кассационном порядке, настаивая на оправдании своих подзащитных.

Однако кассационный суд, учитывая мнение волгоградской прокуратуры, оставил вынесенный приговор без изменений.