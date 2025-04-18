Суд оставил в силе приговор застройщикам ЖК в Волгограде

В ходе судебного заседания было установлено, что с декабря 2012 года по апрель 2017 года обвиняемые использовали средства, полученные от участников долевого строительства, для финансирования других проектов, не связанных со строительством жилого комплекса, что привело к приостановке строительства ЖК на неопределенный срок.