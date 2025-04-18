В Чите задержали подозреваемого в ограблении аптеки

В Чите задержали мужчину за ограбление аптеки. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД Забайкалья, 52-летний мужчина забрал противоэпилептические препараты, а также деньги.
— Сразу после открытия в аптеку зашёл мужчина. Он перелез через прилавок сквозь окно выдачи и потребовал у фармацевта медикаменты. Забрал пять упаковок и заставил открыть кассу, откуда похитил более семи тысяч рублей, — сообщают в агентстве.
После произошедшего полицейские составили фоторобот преступника. Благодаря ему и удалось задержать подозреваемого, оказалось, что ранее он был неоднократно судим. Сейчас следователи завели уголовное дело, грабителя заключили под стражу.
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