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В Чите задержали подозреваемого в ограблении аптеки

Мужчина влез в окно для подачи товаров и забрал лекарства, а также деньги из кассы.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чите задержали мужчину за ограбление аптеки. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД Забайкалья, 52-летний мужчина забрал противоэпилептические препараты, а также деньги.

— Сразу после открытия в аптеку зашёл мужчина. Он перелез через прилавок сквозь окно выдачи и потребовал у фармацевта медикаменты. Забрал пять упаковок и заставил открыть кассу, откуда похитил более семи тысяч рублей, — сообщают в агентстве.

После произошедшего полицейские составили фоторобот преступника. Благодаря ему и удалось задержать подозреваемого, оказалось, что ранее он был неоднократно судим. Сейчас следователи завели уголовное дело, грабителя заключили под стражу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Иркутской области 18 апреля.