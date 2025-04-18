В Чите задержали подозреваемого в ограблении аптеки

— Сразу после открытия в аптеку зашёл мужчина. Он перелез через прилавок сквозь окно выдачи и потребовал у фармацевта медикаменты. Забрал пять упаковок и заставил открыть кассу, откуда похитил более семи тысяч рублей, — сообщают в агентстве.